Белгородские энергетики мобилизованы из-за ухудшения погоды

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородской области проходит циклон, сопровождающийся дождем и порывами ветра до 20 метров в секунду. Сейчас работы ведутся в Корочанском, Белгородском, Ровеньском, Красногвардейском районах, Алексеевском, Грайворонском и Старооскольском городских округах. Отключенных социально значимых объектов нет.

В оперативном устранении технологических нарушений задействовано 9 бригад специалистов Белгородэнерго: 27 человек и 11 единиц техники. Энергетики укомплектованы необходимым оборудованием, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиала находятся 43 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 4,5 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам региона.

Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся в тесном взаимодействии с Правительством Белгородской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти.