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НовостиПроисшествия12 марта 2023 7:22

Белгородец украл у матери сварочный аппарат

Он продал его за 1300 рублей
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что с территории ее домовладения пропал сварочный аппарат стоимостью около шести тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний сын женщины. По предварительным данным, мужчина задолжал знакомому тысячу рублей. Не имея возможности вернуть деньги, он похитил из дома матери инструмент и продал его за 1 300 рублей. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.