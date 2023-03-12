В Белгородской области в ДТП с участием пенсионеров погибла женщина

По предварительным данным, 10 марта, около 6:40 на ул. Ерошенков районе дома № 5 (микрорайон Дубрава, квартал 1) 79-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 322132», наехал на 70-летнюю женщину. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Пострадавшая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм погибла.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении с деревом погиб пассажир «Жигулей».