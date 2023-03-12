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НовостиНедвижимость12 марта 2023 7:09

С 13 марта в Белгороде начнется ремонт на улице Губкина

Речь идет об участке от улицы Костюкова до проспекта Ватутина
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Планируется обустроить новые светофорные объекты напротив областного военкомата и в районе дома № 16в, заменить светофоры на перекрёстке с Королева и в районе поликлиники УВД. Появятся дополнительные остановки общественного транспорта. Об этом информирует телеграм-канал белгородской мэрии.

Отремонтируют также дорожное полотно. Верхний слой покрытия выполнят из прочного щебёночно-мастичного асфальтобетона. Приведут в порядок ливневую канализацию. Полностью ремонт завершат 15 июня 2023 года. Улица перекрываться не будет, движение транспорта будет ограничено. Власти просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.