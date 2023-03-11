В Белгороде на пожаре погибли мужчина и женщина

Два человека погибли во время пожара в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 марта, в 21.48 в белгородскую службу спасения поступило сообщение о возгорании на улице Гагарина. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки.

К месту происшествия сразу же были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Огнеборцы установили, что огнем охвачена одна из комнат квартиры на площади 20 квадратных метров. пожарные ликвидировали возгорание в 22 часа 18 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, к сожалению, в результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются причины произощедшего.