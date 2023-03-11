Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 марта 2023 20:30

В Белгороде на пожаре погибли мужчина и женщина

Устанавливаются причины произошедшего
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Два человека погибли во время пожара в Белгороде.

Два человека погибли во время пожара в Белгороде.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 марта, в 21.48 в белгородскую службу спасения поступило сообщение о возгорании на улице Гагарина. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилой пятиэтажки.

К месту происшествия сразу же были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Огнеборцы установили, что огнем охвачена одна из комнат квартиры на площади 20 квадратных метров. пожарные ликвидировали возгорание в 22 часа 18 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, к сожалению, в результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина. В настоящее время устанавливаются причины произощедшего.