Три тысячи белгородок получили награду «Материнская слава»

Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Награду I степени получили в 2022 году 34 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Знак II степени вручили 43 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнской славы III степени за воспитание троих детей удостоены 233 жительницы нашего региона.

- Многодетность прирастает. Если на начало 2022 году у нас было порядка 16700 таких семей, то на сегодняшний момент их около 17800. Это хорошо, - уверена министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

Всего с момента учреждения награды «Материнская слава» ее получили три тысячи женщин нашего региона.

Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу». С инициативой выступил губернатор Вячеслав Гладков. Предлагается вручать знак одиноким отцам, воспитывающих троих и более детей. Новый знак также будет иметь три степени. Награду планируется впервые вручить в этом году в День отца, праздник отмечается в октябре.