В Белгороде площадь цветочного оформления составит более 36 тысяч квадратных метров

В Белгороде обновят 46 цветочных пространств. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде фитодизайнеры приступают к оформлению 60 локаций. Цветочные композиции будут сочетать однолетние и многолетние растения, цветущие кустарники и деревья, розы, злаковые.

На 14 пространствах будет работать подрядная организация. Специалисты подготовят площадки и в последствии будут за ними ухаживать. Полностью преобразятся Свято-Троицкий бульвар, участки в районе Соборной площади, Музейная площадь, круговые развязки на улице Белгородской сирени и Университетской площади.

- Провели масштабную инвентаризацию всего цветочного оформления города. Большинство требует реконструкции, возобновления. Всего площадь планируемого цветочного оформления – более 36 тысяч квадратных метров, – рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

Цветники в парках, скверах, на улицах и бульварах также подвергнутся реконструкции. Всего обновят 46 городских пространств. Этим займется Белгорблагоустройство. Паспорта разрабатывали инженеры садово-паркового хозяйства БГБ самостоятельно. Главная задача – увеличить качество и период цветения, чтобы клумбы радовали горожан до поздней осени.