11 марта в Белгородской области пройдет дождь с сильным ветром

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 11 марта на территории нашего региона ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 6-11 градусов тепла. В Белгороде ночью около ноля, днем 8-10 градусов выше ноля.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.