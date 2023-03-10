Вячеслав Гладков поручил белгородскому Минтрансу разобраться с проблемными дорогами в Алексеевском округе

Во время прямой линии Вячеслав Гладков отметил, что знаком с ситуацией в Алексеевке. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии 9 марта главе Белгородской области поступила жалоба на состояние дорог в городе Алексеевка. Местный житель снял видео самых проблемных, на его взгляд, улиц Маяковского, Красноармейской, М. Горького, Слободской и Победы.

Вячеслав Гладков отметил, что знаком с ситуацией в Алексеевке, обсуждал состояние дорог и с крупным бизнесом, и с главой городского округа Алексеем Калашниковым.

- Непонятно, по каким причинам в Алексеевском округе дорогам уделялось мало внимания и при защите бюджета в 2021 году, когда доходность была большая, округ практически не предоставил готовых смет. Тогда как небольшой Вейделевский район смог подготовить сметы и обосновать необходимость выделения 350 миллионов. Теперь, исходя из сегодняшних возможностей, будем помогать алексеевцам, - подчеркнул губернатор.

По поручению главы региона министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко и Алексей Калашников составят реестр проблемных участков дорожного полотна и подготовят проектно-сметную документацию.

- В полном объеме в 2023 году, конечно, мы работы выполнить не сможем, но будем планировать в течение двух лет, чтобы эту ситуацию коренным образом изменить, - заявил Вячеслав Гладков.

Глава администрации Алексеевского городского округа доложил, что сейчас в бюджете заложено 405 млн рублей на строительство дорог. Еще 200 млн дополнительно выделят из областной казны по решению губернатора.

- На сегодняшний момент мы разработали проектно-сметную документацию и создали реестр наиболее проблемных дорог. К ним приступим в первую очередь. Поэтому, дорогие жители округа, не переживайте: к замене дорожного полотна приступим уже в ближайшее время. Выполнение работ буду держать на личном контроле, - поделился руководитель муниципалитета в своих соцсетях.