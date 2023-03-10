Накануне 8 марта белгородец украл с работы 220 кг комбикорма

Вечером 7 марта сотрудники полиции остановили в Белгородском районе автомобиль под управлением 34-летнего мужчины, который вез пять мешков комбикорма. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе проверки участковый выяснил, что продукцию похитили с территории предприятия, где мужчина работает птичником. По предварительным данным, во время пересмены сотрудников службы безопасности злоумышленник успел набрать в мешки 220 кг комбикорма. Похищенное он перебросил через ограждение и хотел отвезти домой,

В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.