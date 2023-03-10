В Белгороде водителя иномарки, проехавшего по пешеходной дорожке, могут оштрафовать на две тысячи рублей

Сотрудники Госавтоинспекции Белгорода в ходе мониторинга социальных сетей выявили нарушение п. 9.9 ПДД. Водитель автомобиля «Haval» допустил движение по пешеходной дорожке в районе дома № 3 по улице Харьковской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Нарушителем оказался житель Шебекино 1991 года рождения. В соответствии с ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ злоумышленника могут оштрафовать на две тысячи рублей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении с деревом погиб пассажир «Жигулей».