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НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:01

В Белгородской области в столкновении с деревом погиб пассажир «Жигулей»

ДТП произошло в Старооскольском городском округе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 9 марта, около 7:50 на 2 км автодороги «шоссе Красные кусты» 45-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, а ее 56-летний пассажир от полученных травм погиб.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде столкнулись шесть машин.