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НовостиОбщество10 марта 2023 8:58

Белгородцы оформили свыше 3,4 тысячи разрешений на работу такси через Госуслуги в 2022 году

Для оформления разрешения онлайн нужны копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства
Алексей СЕРГУНИН

Заявление можно подать в электронном виде через личный кабинет на едином портале государственных услуг или через региональный портал государственных услуг. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для оформления разрешения онлайн понадобятся копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства. Если автомобиль находится во временном владении, то дополнительно предоставляется копия договора аренды авто или копия нотариально заверенной доверенности. Разрешение выдается в течение пяти рабочих дней, бесплатно, сроком на пять лет.

Стоит отметить, что в Белгородской области для работы в такси допускаются автомобили только белого, желтого, синего или серого (стального) цвета. На боковых поверхностях кузова должна быть нанесена композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. На крыше установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета. Сейчас в Белгородской области осуществляют перевозки более 7,3 тысячи такси.