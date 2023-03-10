Белгородские легкоатлетки привезли восемь медалей из Пензы

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Пензе финишировали всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионы для России». За медали боролись более 650 юношей и девушек 12-15 лет из 28 регионов страны. В активе белгородцев восемь призовых мест.

Анастасия Глотова победила в беге на 3 000 метров, а также обошла соперниц на дистанции 1 500 метров и взяла бронзу. Серебряными призерами стали – София Медведева в беге на 2 000 метров с/п и Арина Крылатова в прыжках в высоту. Бронзовые медали на дистанции 800 метров завоевали Диана Филатова и Дарья Рачвак. Помимо этого, Диана заняла второе место в беге на 1 000 метров.