Белгородский «Салют» начал второй сбор в Кисловодске

На сбор отправились все футболисты нашей команды. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 9 марта, стартовал второй учебно-тренировочный сбор белгородского футбольного клуба «Салют» в Кисловодске. На сбор отправились все футболисты нашей команды. Также южный УТС с «Салютом» пройдут два юных белгородских воспитанника: Владислав Букатов и Александр Бурыкин, выступавшие в прошлом году за «СШОР№1 Салют-М» в Первенстве третьего дивизиона. На сборе «Салют» сыграет пять контрольных матчей. О датах игр и соперниках пока окончательной информации нет, в настоящий момент график контрольных встреч корректируется.

Список футболистов, отправившихся на сбор в Кисловодск.

Вратари: Боков, Гнедой, Цыгулев.

Защитники: Букатов, Власов, Вьюнков, Демченко, Жилмостных, Ивантеев, Крикуненко, Мастеров.

Полузащитники: Белобаев, Бояркин, Бурыкин, Дегтярев, Дудайти, Малахов, Матвевнин, Подзолков, Сошников, Суриков.

Нападающие: Дегтев, Канищев, Сергеев, Сухов.