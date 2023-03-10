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НовостиОбщество10 марта 2023 6:02

300 белгородских детей отдохнут в оздоровительных лагерях Воронежской области

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 9 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил прямой эфир на региональном ТВ, после которого пришла радостная весть из соседнего региона.

- Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение помочь нам с организацией детского отдыха для детей из приграничных районов, - написал в VK глава Белгородчины.

300 белгородских детей примут воронежские детские оздоровительные лагеря.

- Очень благодарен лично ему и всему правительству Воронежской области, жителям области за такое неравнодушие и реальную помощь. Ну и, наверное, между хорошими соседями по-другому быть и не может, - подытожил Гладков.