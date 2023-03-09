Волейбольный клуб «Белогорье» одержал пятую победу подряд в Суперлиге

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 8 марта, в Туле состоялся перенесенный матч 17-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» принимало уфимский «Урал».

В первом круге в столице Башкирии хозяева одержали волевую победу (3:1). Поэтому успех на старте ответной игры (25:12) и последующий выигрыш второго сета «Уралом» (20:25) освежил воспоминания о проигранном в Уфе матче. Но «львы» вернули контроль над встречей, доведя ее до победы. 25:20, 25:17 и итоговые 3:1 в пользу белгородского клуба.

Это уже пятый кряду успех «Белогорья» в текущем розыгрыше. Ранее они одолели питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1) и минский «Строитель» (дважды по 3:0). Отметим, что лучший отрезок в этой кампании наши волейболисты выдали с 28 декабря по 29 января, одержав шесть побед подряд – над нижегородским АСК (3:1), «Факелом» из Нового Уренгоя (3:1), сургутским «Газпромом-Югрой» (3:0), красноярским «Енисеем» (3:0), оренбургским «Нефтяником» (3:0) и новокуйбышевской «Новой» (3:0).

После вчерашней победы «Белогорье» занимает пятое место с 53 очками. Лидирует казанский «Зенит» (73 балла), московское «Динамо» (70) и питерский «Зенит» (64). Теперь 12 марта наши парни встретятся в Одинцово с кемеровским «Кузбассом» (седьмое место, 43 очка). Начало игры в 18:00.