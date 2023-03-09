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НовостиОбщество9 марта 2023 19:47

Белгородский губернатор впервые за 2,5 года может пойти в отпуск

Вячеслав Гладков пошутил, что отпрашиваться отдохнуть будет у жителей региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков заверил, что здоров настолько, что готов отжаться и поприседать до окончания эфира.

Гладков заверил, что здоров настолько, что готов отжаться и поприседать до окончания эфира.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

9 марта во время большого прямого эфира у Вячеслава Гладкова спросили, не планирует ли он отправиться в отпуск. Губернатор отметил, что в последний раз отдыхал еще в 2020 году, когда занимал должность в правительстве Ставропольского края. А сейчас готов взять двухнедельный перерыв от работы в том случае, если жители Белгородской области отпустят.

- Есть такие мысли, потому что дома очень сильно ругаются, иногда не очень хорошими словами. Я надеюсь отдохнуть, если меня жители отпустят на две недели. Пусть ЦУР посмотрит на соцреакцию. Если отпустят, то обещаю отдохнуть, набраться сил и с утроенной энергией вернуться на работу, - сказал глава региона.

Кроме того, жителей региона волнует состояние здоровья губернатора. И тут Гладков заверил, что здоров настолько, что готов отжаться и поприседать до окончания эфира. Напомним, 24 февраля появилась информация о госпитализации главы Белгородской области. Вернувшись к работе, в одном из вечерних эфиров губернатор рассказал, что это было обычное бытовое отравление и его здоровью ничего не угрожает.