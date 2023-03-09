Дистант в школах приграничных территорий Белгородчины сохранится до конца учебного года

Сейчас в дистанционном формате обучаются более 96,6 тысячи школьников Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Школы еще двух муниципалитетов – в Новооскольском районе и в Мелиховском сельском поселении Корочанского района – с понедельника, 13 марта, переведут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии 9 марта. Решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой в Белгородской области.

- В той обстановке, которая складывается, единогласно принято решение, что дистанционное обучение нужно продлить в приграничных территориях до конца текущего учебного года. Дистанционный режим обучения и работа дежурных групп еще для двух муниципалитетов начинается с 13 марта и будет действовать до конца учебного года. Для всех остальных муниципалитетов сохраняется очное обучение, - заявил губернатор.

Сейчас в дистанционном формате обучаются более 96,6 тысячи школьников Белгородской области. В 266 детских садах приграничных территорий региона числится порядка 11,4 тысячи детей. Для тех родителей, которым не с кем оставить малыша дома, открыты дежурные группы. Также в онлайн-формате проходит обучение 15,4 тысячи учащихся техникумов и колледжей этих муниципалитетов.

Кроме того, губернатор сообщил, что для приграничных территорий Белгородской области прорабатывается вопрос введения облегченной формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ.