Вячеслав Гладков: «Я хочу, чтобы после проведения капремонта люди радовались обновленному жилью»

Гладков: Я надеюсь, что уже в текущем году количество домов, которые не приняли жители, сократится. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фонд содействия реформированию ЖКХ организует общественные приемки. В прошлом году они были проведены в 322 многоквартирных домах (МКД). В 195 многоэтажках к работам были замечания представителей УК, собственников помещений или депутатов - именно они участвуют в этой процедуре.

В ближайшие два месяца все недочеты исправят, представители комиссии и собственники проведут повторную общественную приемку.

- Цель простая. Я хочу, чтобы после проведения капремонта люди радовались обновленному жилью, а не жаловались на качество работ. Представители управляющих компаний, министерства ЖКХ региона, а также муниципальной власти должны участвовать в этом процессе, разъясняя жильцам порядок и состав проводимых работ, - отметил глава региона.

Напомним, в прошлом году капитально отремонтировали 218 МКД и 28 бывших общежитий. Также утеплили и обновили фасады многоэтажек, которые были отремонтированы в 2019 - 2020 годах. В 72 домах региона заменили 261 лифт.

В этом году в планах провести капремонт общего имущества 193 МКД на территории 21 муниципалитета области. Восемь из них были включены в план дополнительно. Кроме того, на территориях Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов отремонтируют девять бывших общежитий.

На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области опубликуют график проведения общественных приемок после капремонта многоквартирных домов, в том числе бывших общежитий.

- Я рад, что этот процесс запущен. Надеюсь, в текущем году количество домов, которые не приняли жители, сократится. Потому что подрядчик уже в ходе проведения капитального ремонта будет учитывать фактор общественного контроля. Я очень благодарен жителям за то, что они так активно включились в этот процесс, - сказал Вячеслав Гладков.