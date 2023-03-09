Вячеслав Гладков прокомментировал задержание бывшего мэра Белгорода

Гладков: Для имиджа Белгородской области это большие проблемы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор во время прямого эфира прокомментировал задержание экс-мэра областного центра. Напомним, Антона Иванова подозревают в получении крупной взятки в виде автомобиля в период его работы в Белгородской ипотечной корпорации. О задержании стало известно утром 8 марта.

Глава региона отметил, что арест человека - это всегда трагедия для него и для семьи. А для имиджа Белгородской области это тоже большие проблемы.

- Силовые структуры занимаются. Вопрос вне нашей компетенции, поэтому я надеюсь, что они разберутся и решение будет принято в рамках действующего законодательства, - сказал Гладков.

Также губернатор ответил, что счетная палата во время проверок в БИК выявляла множество нарушений. «Разгребать нам придется эту историю достаточно продолжительное время», - подчеркнул Гладков.