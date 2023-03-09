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НовостиОбщество9 марта 2023 17:07

Губернатор рассказал о комплексной системе оповещения в Белгородской области

Недоработки, выявленные во время недавней проверки, будут исправлены
Наталия ИЛЮШНИКОВА
4% звукового оборудования нуждается в ремонте.

4% звукового оборудования нуждается в ремонте.

Во время прямого эфира Вячеслав Гладков рассказал о комплексной системе оповещения в Белгородской области. Сейчас в регионе используются 23 автоматизированных пульта управления, 353 электросирены, 114 комплектов мощных акустических устройств, 11 тв-каналов, 7 радиоканалов, 137 автомобилей с громкоговорителями.

Белгородцы также получают смс-сообщения от РСЧС, а также рассылку через маршрутное телевидение и мобильное приложение «МЧС России».

- В ходе недавней проверки были задействованы далеко не все инструменты комплексной системы оповещения. Например, не был задействован эфир телевизионных каналов. Тем не менее, такие проверки очень важны. Мы увидели, что 4% задействованного звукового оборудования нуждается в ремонте, – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что проверки и дальше будут регулярно проводиться. А все недостатки и недоработки будут исправлены.