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НовостиОбщество9 марта 2023 15:19

Порядка 600 тысяч белгородцев пользуются господдержкой социальной направленности

На соцвыплаты в этом году направят 11,5 млрд рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Все запланированные обязательства перед белгородцами будут исполнены.

Все запланированные обязательства перед белгородцами будут исполнены.

Фото: "КП" Архив

В региональном министерстве соцзащиты населения и труда рассказали, что порядка 600 тысяч жителей Белгородской области на сегодняшний день пользуются мерами государственной поддержки социальной направленности. Положенные льготы и выплаты в области получают семьи с детьми, граждане пожилого возраста, ветераны Великой Отечественной войны, «дети войны».

В 2023 году на эти цели планируется направить 11,5 млрд рублей. Все запланированные обязательства перед белгородцами будут исполнены. Бюджет Белгородской области сохранил свою социальную направленность, несмотря на непростое нынешнее положение.

- Мы сохранили все наши меры поддержки, которые финансировались только за счет областного бюджета. Это ежемесячное пособие, это пособие семьям с детьми-инвалидами, пособие многодетным семьям, одиноким родителям. В прошлом году у нас появилась отдельная категория – это семьи участников специальной военной операции, был введен ряд дополнительных мер, опять же в целях поддержки семей этой категории, – отметила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.