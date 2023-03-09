Порядка 600 тысяч белгородцев пользуются господдержкой социальной направленности

Все запланированные обязательства перед белгородцами будут исполнены. Фото: "КП" Архив

В региональном министерстве соцзащиты населения и труда рассказали, что порядка 600 тысяч жителей Белгородской области на сегодняшний день пользуются мерами государственной поддержки социальной направленности. Положенные льготы и выплаты в области получают семьи с детьми, граждане пожилого возраста, ветераны Великой Отечественной войны, «дети войны».

В 2023 году на эти цели планируется направить 11,5 млрд рублей. Все запланированные обязательства перед белгородцами будут исполнены. Бюджет Белгородской области сохранил свою социальную направленность, несмотря на непростое нынешнее положение.

- Мы сохранили все наши меры поддержки, которые финансировались только за счет областного бюджета. Это ежемесячное пособие, это пособие семьям с детьми-инвалидами, пособие многодетным семьям, одиноким родителям. В прошлом году у нас появилась отдельная категория – это семьи участников специальной военной операции, был введен ряд дополнительных мер, опять же в целях поддержки семей этой категории, – отметила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.