Неразорвавшийся снаряд пробил стену дома в Белгородской области

в результате обстрела ВСУ неразорвавшийся снаряд пробил стену дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 марта, Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из снарядов насквозь пробил стену частного дома. Оперативные службы находятся на месте происшествия и приступают к разминированию. Продолжается подворовой обход территории.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла, - сообщил глава Белгородской области.