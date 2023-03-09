Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 марта 2023 13:14

Неразорвавшийся снаряд пробил стену дома в Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины снова попал город Шебекино
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в результате обстрела ВСУ неразорвавшийся снаряд пробил стену дома.

в результате обстрела ВСУ неразорвавшийся снаряд пробил стену дома.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 марта, Шебекино Белгородской области снова подвергся обстрелу ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из снарядов насквозь пробил стену частного дома. Оперативные службы находятся на месте происшествия и приступают к разминированию. Продолжается подворовой обход территории.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме. Также посечен забор и выбиты стекла, - сообщил глава Белгородской области.