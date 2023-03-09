Суд обязал белгородца снести хозпостройки, которые он незаконно возвел в охранной зоне ЛЭП

Запрещено строительство в охранной зоне ЛЭП.

Жителю села Стрелецкое Белгородского района по решению суда придется снести три постройки, незаконно возведенные им в охранной зоне линии электропередачи. С исковым заявлением обратились представители Белгородэнерго, выявившие грубое нарушение требований действующего законодательства, которое несет угрозу жизни и здоровью находящихся рядом людей и затрудняет обслуживание сетей.

Суд удовлетворил исковые требование энергетиков о сносе незаконных хозпостроек. Однако ответчик длительное время уклонялся от исполнения судебного решения. Чтобы побудить его, энергетики обратились в суд с заявлением о взыскании неустойки. Суд снова принял сторону истца и обязал ответчика выплачивать неустойку до тех пор, пока решение не будет выполнено.

Белгородэнерго напоминает, что охранные зоны ЛЭП – это особо охраняемые территории. На сегодняшний день без письменного согласия энергокомпании здесь запрещено строить, сносить, реконструировать любые здания и сооружения, а также осуществлять погрузо-разгрузочные, взрывные и мелиоративные работы, высаживать и вырубать деревья, размещать АЗС, хранилища ГСМ, автостоянки, поливать сельхозкультуры, устраивать свалки и складирование материалов. Это прежде всего опасно для жизни, а нарушение охранных зон влечет за собой ответственность собственников строений.