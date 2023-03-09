Белгородец сломал челюсть приятелю за отказ дать зажигалку

Злоумышленник ударил приятеля в лицо, сломав ему челюсть. Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию Белгорода обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что приятель причинил ему телесные повреждения, повлекшие серьезные последствия.

Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, мужчины в компании общих знакомых проводили время в баре. Подозреваемый попросил у пострадавшего зажигалку, однако получил отказ. Завязалась ссора, которая впоследствии переросла в драку. Злоумышленник ударил приятеля в лицо, сломав ему челюсть.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Белгородец может отправиться за решетку на срок до трех лет.