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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:15

Белгородец сломал челюсть приятелю за отказ дать зажигалку

Мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Злоумышленник ударил приятеля в лицо, сломав ему челюсть.

Злоумышленник ударил приятеля в лицо, сломав ему челюсть.

Фото: "КП" Архив

С заявлением в полицию Белгорода обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что приятель причинил ему телесные повреждения, повлекшие серьезные последствия.

Правоохранители установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, мужчины в компании общих знакомых проводили время в баре. Подозреваемый попросил у пострадавшего зажигалку, однако получил отказ. Завязалась ссора, которая впоследствии переросла в драку. Злоумышленник ударил приятеля в лицо, сломав ему челюсть.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Белгородец может отправиться за решетку на срок до трех лет.