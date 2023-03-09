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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:37

В Белгородской области 8 марта полицейские отстранили от управления 23 пьяных водителя

Среди нарушителей оказались и четыре автомобилистки подшофе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За сутки в Белгородской области выявлено 539 нарушений ПДД.

За сутки в Белгородской области выявлено 539 нарушений ПДД.

За прошедшие сутки белгородские автоинспекторы выявили на дорогах региона 539 нарушений Правил дорожного движения. В праздничный выходной многие решили расслабиться и пренебрегли безопасностью на дороге. Так, сотрудники полиции отстранили от управления 23 водителя, в их числе 4 женщины, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказались пройти медосвидетельствование.

Кроме того, стражи порядка выявили четырех водителей, ранее лишенных прав управления. Еще 63 автомобилиста не предоставили на дороге преимущества пешеходам. Сами же пешеходы тоже нарушали ПДД – 24 белгородца переходили проезжую часть в неположенном месте. Автоинспекторы также выявили 84 технически неисправных транспортных средства.