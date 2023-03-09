В Белгородском районе начали строить школу на 1000 мест

Общая оценочная стоимость объекта – 1,5 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Дубовом Белгородского района начали подготовку площадки для строительства новой школы. Учреждение возведут в микрорайоне Наследие в рамках нацпроекта «Образование» с использованием механизма государственно-частного партнерства. Площадь объекта составит порядка 20 тысяч квадратным метров.

- В прошлом году были построены три таких школы, а до конца 2024 года будут построены еще 3. Это абсолютно современные пространства, в которых не просто комфортно, а даже не хочется оттуда уходить. Все построено с учетом современных требований в рамках новых образовательных программ. И, конечно, хочется, чтобы нам удалось реализовать все планы, которые мы себе построили. Знаю, что и дети, и родители, и учителя ждут новых школ. Мы будем стараться выполнить то, что обещали, - сказал Вячеслав Гладков.

На строительство выделен капитальный грант размером 362 млн рублей, в том числе 348 млн рублей – из федерального бюджета. Общая оценочная стоимость объекта – 1,5 млрд рублей.

До конца 2024 года две школы появятся в Белгородском районе – в микрорайонах Стрелецкое-23 и Центральный, и одна в Белгороде в микрорайоне Юго-Западный.