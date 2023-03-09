В Белгородской области 192 семью в 2022 году получили дополнительные выплаты за рождение 5 или последующих детей

Выплата единовременная, начислять деньги начали в начале прошлого года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В марте прошлого года на прямую линию к губернатору обратилась местная жительница с предложением поддержать многодетные семьи. Вячеслав Гладков поддержал инициативу, и с прошлого года в Белгородской области за рождение пятого и последующего детей производится единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Деньги поступают на счет родителей без дополнительных заявлений и справок.

- Никуда обращаться не нужно, выплаты поступают в проактивном, то есть в беззаявительном порядке по факту рождения. У нас есть связка с загсом. Плюс семьи с четырьмя и более детьми уже являются получателями каких-то мер поддержки, значит, данные есть. Выплата не привязана к уровню доходов семьи, деньги получают все семьи, в которых появился пятый или последующий малыш, – подчеркнула министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

За первых два месяца этого года выплаты получили 38 семей. В регионе родилось 23 пятых, 4 шестых, 5 седьмых, 1 восьмой, 1 девятый, 1 десятый, 3 одиннадцатых ребенка.

- Что-то мне подсказывает, что в этом году мы превысим результат 2022 года. Очень на это надеюсь. Почему? Потому что очень хочется, чтобы в нашей области рождалось как можно больше детей. Стараемся для этого много делать, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.