На Белгородчине поздравляют прекрасных дам

К Международному женскому дню все женщины Лебединского ГОКа получили в подарок цветы.

Практика «цветочного комплимента» существует на предприятии давно. Ранее сотрудницам вручали по весеннему букету мимозы. С прошлого года их заменили на горшочки с живыми цветами - гиацинтами. Накануне нынешнего праздника приобретено около четырёх тысяч растений. Кроме того, к празднику для всех женщин комбината предусмотрены денежные премии.

- Мы искренне любим и уважаем наших замечательных женщин-коллег, – говорит Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа, входящего в компанию «Металлоинвест». – Ценим их весомый вклад в успех компании, производственные достижения, самоотдачу и энергию. Они с удивительной лёгкостью осваивают профессии горняков и металлургов, оставаясь при этом нежными, хрупкими и заботливыми. Нам, лебединским мужчинам, приятно оказывать такие знаки внимания. И видеть в ответ их очаровательные и радостные улыбки.

Поздравили женщин комбината и в торжественной обстановке.

Слова благодарности и комплименты от руководителей предприятия и городской администрации в адрес лебединских красавиц звучали и со сцены. В центре культурного развития «Форум» Губкина был организован праздничный концерт местных творческих коллективов. Шестеро работниц за многолетний и добросовестный труд были отмечены благодарственными письмами главы администрации Губкинского городского округа.