В Белгородской области полицейские помогли раненому при обстреле ВСУ мужчине

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром 6 марта в Новооскольском районе система ПВО сбила три ракеты. В результате атаки ВСУ пострадал 47-лентний мужчина. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного взвода ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Новооскольскому городскому округу старший лейтенант полиции Дмитрий Агафонов и лейтенант полиции Виктор Лагошин, стали свидетелями происшествия. Полицейские оперативно передали в дежурную часть информацию о предполагаемом месте падения обломков ракеты и выдвинулись к нему.

примерно в тридцати метрах от проезжей части стражи порядка заметили трех человек, один из которых получил осколочные ранения. правоохранители обработали пострадавшему мужчине рану и наложили жгут, после чего передали его подоспевшим врачам скорой медицинской помощи.

Сотрудники ДПС отвезли других очевидцев подальше от опасной территории, продолжили патрулирование на месте происшествия, чтобы обеспечить безопасность и охрану общественного порядка до прибытия оперативных служб.