Вячеслав Гладков поздравил с наступающим праздником девушек из белгородской самообороны

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Накануне Международного женского дня белгородский губернатор поздравил с праздником девушек, состоящих в отряде самообороны. Анастасия и Регина отвечают за медицину. Одна из них работает в второй горбольнице, вторая – на заводе. Обе девушки давно интересуются военной службой. А работодатели поддерживают их выбор.

- Передал им большое спасибо от всех белгородцев за их выбор. Их деятельность - большой пример для всех. Знаю, что одна из проблем несения службы для девушек — отсутствие обуви маленького размера. Мы, конечно, не рассчитывали, что к нам придут девушки, и были приятно удивлены. Поэтому дал поручение закупить необходимые размеры. Но самое главное, поздравил с наступающим Международным женским днем. Пожелал им счастья, любви и всего самого доброго. И чтобы хранительницам семейного очага никогда не пришлось брать в руки оружие, - написал глава региона в соцсети.