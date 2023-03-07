В Белгороде к 8 марта работает 278 цветочных ярмарок

фото: телеграм-канал администрации Белгорода.

В областном центре работает «Мартовская» ярмарка. По улицам города 81 площадка на 278 торговых местах.

Горожане могут приобрести к 8 марта живые цветы – мимозу, тюльпаны, а также цветы в горшках. Ярмарка будет работать до 8 марта включительно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Белгорода.

Кроме того, в мэрии напомнили о том, что продавать растения в неустановленных местах запрещено. Такую торговлю будут пресекать. На нарушителей составят протокол об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством.