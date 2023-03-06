В Белгороде открылся пункт сбора посылок для военнослужащих

Семьи могут отправить посылки военным, дислоцирующимся на территории Белгородской области. Дважды в неделю волонтеры будут забирать их с почты. Затем будет устанавливаться местонахождение солдата на данный момент и непосредственная передача посылки командиру воинской части. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Каждый желающий может оказать поддержку защитникам, оставить гостинцы, написать открытку или письмо. Сбор осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: Белгород, улица Студенческая, 17а. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 (4722) 25-73-60 или в официальной группе регионального ресурсного центра развития добровольчества в ВК.