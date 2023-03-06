Отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы Белгородской области

Уже несколько дней отряды территориальной обороны вместе с сотрудниками полиции патрулируют улицы сел и городов Белгородской области, проверяют документы, следят за правопорядком. Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Я хотел сказать большие слова благодарности этим мужественным людям, которые днем работают, а вечером по зову своего сердца встают на защиту своей родной земли. Я думаю, что это очередной раз показывает, что никому не удастся внести смуту и сомнения в сердца белгородцев. Наше дело правое, и все, что от нас зависит, мы делаем для того, чтобы обеспечить безопасность жителей области, - обратился к жителям региона губернатор.