В Белгороде из-за неполадок со спутником барахлит система оплаты в маршрутках

За прошедшую неделю количество жалоб, которые касаются общественного транспорта, увеличилось. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Всего от пассажиров поступило 120 обращений. Рост за неделю составил 46 жалоб. Как отметил Евтушенко, были сбои в работе системы check-in/check-out.

- Была потеряна связь со спутником и оплата за проезд выставлялась некорректно. Но людям деньги возвращаются, - заверил министр.

Были также вопросы и по скидке при оплате проезда для пассажиров, кто пользуется приложением «Мир» через телефон системы андроид.