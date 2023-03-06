Белгородский губернатор Гладков поручил улучшить работу систем оповещения в приграничье

Сегодня, 6 марта, во время оперсовещания с правительством региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал проверку систем оповещения 1 марта. По словам чиновника, ее работу можно улучшить.

Напомним, что сирену услышали не все жители региона - поступило почти 120 обращений по этой теме.

- Мы понимаем, что система оповещения не идеальна. Самое главное, что мы её проверили. Если помните, за несколько дней до проведения была провокация ВСУ и были взломаны телеканалы не только в области, но и в других регионах. Мы не поддались провокациям и провели плановую работу, - пояснил Вячеслав Владимирович.

По данным главы региона, проверялся, в основном, один из элементов оповещения. Другие виды, такие как радио, телевидение, СМС, голосовое оповещение и подомовой обход включены не были.

- Но, с другой стороны, мы понимаем, что у нас есть, над чем работать. Мне нужны чёткие и срочные предложения по улучшению этой работы. В первую очередь - по приграничным территориям, начиная с Шебекинского горокруга, - поручил губернатор.

Отметим, что в ходе проверки, по словам первого замначальника ГУ МЧС по региону Андрея Тюпина, в Белгородской области задействовали 254 сирены, 114 акустических устройств и 99 электромеханических сирен ручного запуска.