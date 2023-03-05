Хоккейный клуб «Белгород» завершил сезон-2022/23 разгромным поражением от «Дизелиста»

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» проводил повторный матч с «Белгородом». Днем ранее наши земляки навели шороху, хоть в итоге и уступили 1:4. Но во второй раз хотя бы понервировать одного из лидеров восточной конференции не смогли. Уже после первого периода все встало на свои места – пензенский клуб вел 5:1. И в дальнейшем он лишь наращивал обороты. Итоговый результат – 11:4 в пользу «Дизелиста». По разу хозяев льда огорчили – Егор Ерышкин (16-я, 1:4), Федор Ефимов (23-я, 2:5), Артем Чекаев (36-я, 3:5) и Вадим Мишустин (58-я, 4:11).

Самыми полезными игроками в составе белгородского клуба стали Чекаев и Эдуард Абрамов. Артем к голу добавил результативный пас на Ерышкина, а Абрамов помог забить Ефимову и Мишустину.

Сегодня в НМХЛ завершился регулярный чемпионат. На «Востоке» победил мичуринский «Тамбов» (65), в ТОП-3 вошли кирово-чепецкая «Олимпия» (62) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (60). У белгородского клуба в активе 21 очко и предпоследнее 10-е место. На этом сезон-2022/23 для наших земляков завершен.