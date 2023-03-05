В Белгородской области рабочий упал с 11-метровой высоты

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 31 января этого гола сотрудник подрядной организации, выполнявший работы на территории одного из предприятий Старого Оскола, упал с высоты более 11 метров. В результате мужчина получил множественные телесные повреждения, здоровью причинен тяжкий вред.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Действиям сотрудников организации, ответственным за соблюдение норм охраны труда и допустившим падение работника, дадут юридическую оценку. Расследование уголовного дела продолжается.