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НовостиЗдоровье5 марта 2023 11:30

Более девяти тысяч белгородских медработников будут получать специальную социальную выплату

Ее размер составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение средств, и передают эту информацию в Социальный фонд. В реестре указывается должность, категория работника и количество отработанных часов. Пособия переводятся на счёт медицинского работника, реквизиты которого также представляет медорганизация. На эти цели из федерального бюджета выделено более 75 млн рублей.