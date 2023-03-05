Более девяти тысяч белгородских медработников будут получать специальную социальную выплату

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение средств, и передают эту информацию в Социальный фонд. В реестре указывается должность, категория работника и количество отработанных часов. Пособия переводятся на счёт медицинского работника, реквизиты которого также представляет медорганизация. На эти цели из федерального бюджета выделено более 75 млн рублей.