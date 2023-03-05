В 2023 году скорая помощь Белгородской области отработала более 77 тысяч вызов

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

С начала текущего года служба скорой медицинской помощи Белгородской области отработала свыше 77 тысяч вызовов. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Из них 31 833 вызова – экстренные, 41 600 – неотложные и 4210 – безрезультатные. Чаще всего «скорую» вызывали в Белгородской агломерации, Старом Осколе и Губкине.

Ежедневно по региону на дежурство заступают в среднем 113 бригад. В оперативном отделе на приёме вызовов работают по 10-11 диспетчеров в смену, каждый из них принимает по 155-170 звонков. В среднем время доезда медработников на экстренные вызовы составило 16,3 минуты, на неотложные вызовы – 27,6 минуты.