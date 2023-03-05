В Белгородской области в 2023 году отремонтируют 24 моста

В этом году в регионе отремонтируют 24 моста. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в регионе капитально отремонтируют 24 моста. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, в числе путепроводов, который начнут ремонтировать, мост в Новом Осколе на улице 1 мая. На время работ участок перекроют.

- Мост имеет большое значение и его закрытие на капитальный ремонт создаст определенные трудности, потому что нужно будет менять привычный маршрут движения, но я думаю, все понимают, другого пути нет и до декабря мы сможем потерпеть для того, чтобы уже гарантированно получить новый объект на долгие-долгие годы спокойной безаварийной эксплуатации, - отметил глава региона.