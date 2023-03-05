В Белгородской области появится центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

К обучению в первой смене приступит 300 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 12 регионах России в этом году создадут пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В Белгородской области такой центр планируют открыть в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек.

Подобные центры появятся также в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном окруег. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч подростков и молодежи в возрасте 14-35 лет.

Как отмечают в правительстве РФ, ключевая роль в создании центров отведена Российскому Союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. Центры также будут выступать площадкой для повышения квалификации молодых педагогов ОБЖ.