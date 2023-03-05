Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 8:30

В Белгородской области появится центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

Обучать будут подростков и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
К обучению в первой смене приступит 300 человек.

К обучению в первой смене приступит 300 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 12 регионах России в этом году создадут пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В Белгородской области такой центр планируют открыть в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек.

Подобные центры появятся также в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном окруег. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч подростков и молодежи в возрасте 14-35 лет.

Как отмечают в правительстве РФ, ключевая роль в создании центров отведена Российскому Союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. Центры также будут выступать площадкой для повышения квалификации молодых педагогов ОБЖ.