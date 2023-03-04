В Белгородской области жители не приняли 195 домов после капремонта

В Белгородской области завершили приемку МКД после капремонта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году в Белгородской области капитально отремонтировали 322 дома. Приемка проходила в присутствии жильцов. И Белгородцы не приняли 195 домов. Об этом сообщил в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

Ремонт домов в прошлом году в регионе проходил за счет средств Фонда капитального ремонта. По словам главы региона, в 57 домах недоделки уже исправили, в остальных они будут устраняться в течение ближайшего месяца, максимум двух.

- С одной стороны, результат не очень хороший, с другой стороны, я очень рад, что мы внедрили эту процедуру, которая позволяет максимально качественно требовать от наших строителей качественного выполнения ремонтных работ не только на уровне подписанных актов приёмки и сдачи работ. Главное — мнение людей, которые проживают в этих домах. Эту практику мы сохраним и на последующие годы. Надеюсь, что по итогам 2023 года несданных домов или домов, где по результатам работ есть замечания, станет гораздо меньше, - сказал губернатор.