В 2023 году в белгородских селах работу получат 56 врачей

В рамках федеральной программы «Земский фельдшер» в 2023-м году Белгородскую область планируется привлечь 56 врачей и 11 человек из числа среднего медицинского персонала. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одним из таких медработников, воспользовавшихся программой, стала жительница села Окуни Чернянского района Наталья Щеклина. Наталья работала в ФАПе муниципалитета, но по семейным обстоятельствам пришлось сменить род деятельности. Спустя время Наталья решила вернуться в медицину. Теперь, через восемь лет у неё снова появилась возможность заниматься любимым делом и помогать людям.

Наталья заново прошла обучение в Старооскольском медицинском колледже по специальности «Фельдшер». Особое внимание уделяется месту проживания учеников программы, с этим у медика проблем не возникло. Также по программе Наталья получила поддержку в виде единовременной компенсационной выплаты.

СПРАВКА «КП»

В 2022 году в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Белгородской области приняли участие 53 врача и 17 фельдшеров с последующим обязательством исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет.