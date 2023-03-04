Белгородские «львы» победили в столице Белоруссии

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 3 марта, в Минске состоялся перенесенный матч 11-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Строитель» принимал «Белогорье». В гости к худшей команде турнира белгородцы приехали исключительно за победой и с задачей справились. Но нужно отдать должное белорусам, которые дали настоящий бой «львам». В каждой из трех сыгранных партий минский клуб бился до последнего. Итоговый счет ярко об этом свидетельствует – 28:30, 33:35, 23:25. Вроде и 3:0, но по напрягу тянут на все 3:2.

После вчерашней победы «Белогорье» занимает пятое место с 47 очками. Лидирует казанский «Зенит» (70 баллов), московское «Динамо» (67) и питерский «Зенит» (61). Теперь сегодня, 4 марта, наши парни проведут повторный матч со «Строителем». Теперь уже в рамках 26-го тура.