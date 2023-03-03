4 марта в Белгородской области пройдет снег

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 4 марта на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5 градусов. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов ниже ноля, днем от +2 до +4 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Осадки и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.