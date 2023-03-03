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НовостиОбщество3 марта 2023 15:31

4 марта в Белгородской области пройдет снег

На дорогах местами гололедица
Алексей СЕРГУНИН
Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 4 марта на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5 градусов. В Белгороде ночью от 0 до 2 градусов ниже ноля, днем от +2 до +4 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Осадки и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Необходимо уделить внимание техническому состоянию своего транспортного средства, особенно тормозной системе и состоянию шин. Стеклоочистители должны быть в рабочем состоянии, так как из-за осадков видимость может значительно ухудшиться. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.