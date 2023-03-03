Белгородский Следком вошел в число лучших в России

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

В Следственном комитете России в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены итоги работы ведомства в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Глава ведомства Александр Бастрыкин отметил эффективную работу следственных управлений по Белгородской, Мурманской и Тульской областям, а также по республикам Карелия и Удмуртия.

По итогам коллегии сформулирован ряд задач на текущий год, определены дальнейшие приоритеты. Председатель СК России поручил подчиненным обеспечить эффективность выявления и расследования фактов хищения бюджетных средств, преступлений против социально уязвимых категорий граждан, усилить комплекс мер, направленных на профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних.