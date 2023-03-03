В Белгороде открылась выставка старооскольского мастера Юлии Сергиевой

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В холле третьего этажа Белгородского художественного музея состоялось открытие выставки Юлии Сергиевой «И мастерство, и вдохновенье…», приуроченной к юбилею автора. На ней представлены более 40 текстильных произведений, созданных с 1970 по 2013 годы. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Слова поздравления в адрес Юлии Сергиевой прозвучали в этот день от начальника отдела реализации культурной политики министерства культуры Белгородской области Андрея Бодруга, ученого секретаря художественного музея Аллы Селютиной, от сына художницы Андрея, а также от коллег по творчеству - Маргариты Кудрявцевой и Людмилы Лукьяновой.

Юлия Андриановна – многогранный художник. В 1970 году автор стала создателем новой техники «Лоскутная живопись» - это синтез живописи и лоскутной аппликации, позволяющий передать едва уловимую градацию цветовой палитры. Излюбленными жанрами автора являются натюрморт и пейзаж. Отдельный блок выставки демонстрирует мастерство автора в лоскутном шитье и вышивке. Посетить выставку может любой желающий до 28 мая.