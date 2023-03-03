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НовостиОбщество3 марта 2023 12:50

Объем средств ипотеки, выданных жителям Центральной России, растет

В число регионов-лидеров по итогам 2022 года вошли Воронеж, Рязань, Тула
Источник:kp.ru
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По статистике банка «Открытие», в 2022 году в регионах Центральной России было выдано более 4,14 миллиарда рублей кредитов на покупку недвижимости.

Продолжается и процесс аккредитации представителей строительной отрасли. В феврале нынешнего года банк аккредитовал более 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО.

Напомним, аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Эксперты отмечают: аккредитация компании позволяет ускорить сделку, а также сократить затраты клиентов на ее подготовку.